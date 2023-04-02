Вчера команда украинца разбила Лидс, вернув себе 8 очков отрыва от Манчестер Сити.

Неприятность Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Лидс – 4:1

Одним из героев Арсенала стал правый защитник Бен Уайт, который качественно выполнил свою непосредственную работу и забил второй гол. Во время празднования Зинченко наградил партнера легким пинком. Камера фаната зафиксировала поступок Александра.

What was Zinchenko doing pic.twitter.com/qH2AY8QUnh — ARDENT GOONER (@saltimes) April 1, 2023

У Арсенала нет времени на длительные развлечения, поскольку уже через неделю команду ждет более тяжелое испытание – выезд к Ливерпулю.

Арсенал разбил Лидс и сохранил отрыв от Ман Сити – Зинченко помог своим и чужим, шоу Жезуса, голы правых защитников