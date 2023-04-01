Александр Зинченко после неудачи в сборной традиционно попал в стартовый состав. Матч, как онлайн-трансляция Арсенал – Лидс на "Футбол 24", начался в 17:00. Артета против своей излюбленной команды, в поединках с которой одержал больше всего побед, хотя последние две встречи выиграл лишь минимально. Гости ведут отчаянную борьбу за выживание, однако на выезде набирают значительно меньше очков, чем в родных стенах. Лондонцы в статусе лучшей домашней команды сезона стремились удержать дистанцию от Манчестер Сити.

Арсенал – Лидс: онлайн-трансляция матча АПЛ

Взрывное начало. Не прошло и 10 секунд, как Лидс развел с центра поля и забросил на фланг Зинченко. По сути пытались гости скопировать молниеносный гол Борнмута на этом же стадионе. Украинец опередил одного соперника, но получилась скидка Кристенсену, удар которого Рэмсдейл парировал. Мартинелли молниеносно ответил выстрелом после комбинации двух Габриэлей. Жезус придержал для земляка, но блок помешал. Старается универсал сборной Украины больше в ширину как классический фулбек играть на старте встречи. На противоположном фланге тяжеловато Уайту без Саки, не вышедшего в старте на матч АПЛ впервые с декабря 2021-го.

Активизируется Зина на 11 минуте – блестяще обыгрался с Мартинелли и отдал на Джаку. Швейцарец навесил на совершенно одинокого Жезуса, чей удар с нескольких метров чудом не нашел ворота. Не зря показывают разминку Саки. Пауза в атаке Арсенала явно затянулась. За минут 20 из моментов лишь удар игрока Лидса пяткой в Рэмсдейла, да и тот офсайдный. Троссар еще и в обороне не отработал. Саммервилль после нескольких стеночек ворвался в штрафную, голкипер потянул. Затем 21-летний голландец еще и выкатил под расстрельный удар Харрисону – Рэмсдейл уже приседал было, но выручил и здесь.

Хозяева открыли счет из ничего. Жезус уложил на газон Кристенсена и Айлинга, после чего капитан гостей задел его колено. Сам же бразилец и реализовал пенальти. Арсенал разрывает на контратаках. Упускает момент Жезус. Выходит за пределы штрафной голкипер Лидса Мелье, опережая Троссара и Эдегора, но на подборе Мартинелли – Айлинг еле успел вынести с линии, чтобы не привезти еще и автогол. Матч боли для "канониров". Джака долго лежал в чужой штрафной, Эдегору грубо наступили на ногу, Мартинелли дважды подряд оказывали помощь врачи, Жезус хромает после того, как Кристенсен вставил ногу.

На старте второй половины Зинченко катит на ход Мартинелли, который обыгрывает защитника и простреливает на дальнюю. Бен Уайт забивает 2 мяч за 3 домашних матча, к чему добавил ранее еще и голевой пас. Жезус между линий катит в штрафную, Троссар качает защитников и отдает ассист на Габриэла, ворвавшегося на грань вратарской. Возвращение в основу экс-форварда Манчестер Сити добавило еще большей воздушной легкости атакам "канониров". Артета, правда, не позволил автору дубля доиграть и 60 минут. Сака с Жоржиньо поменяли Жезуса и Партея.

| Gabriel Jesus vs Leeds



• 60 mins

• 2 goals

• 24/28 accurate passes

• 4 shots

• 48 touches

• 2 passes into final third

• 1/1 tackles won

• 4 recoveries

• 4/9 ground duels won pic.twitter.com/wrKISYmh5d — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) April 1, 2023

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Рэмсдейл на этот раз уже лицом парирует удар в упор. Небезгрешная оборона Арсенала позволяет еще и Кристенсену пробивать из центра штрафной, выше. Лидс все же размочил счет, что и логично. Харрисон расшатал Холдинга и прострелил. Снаряд с рикошетом от Джаки попал к Кристенсену, который отметился голом второй тур подряд, причем оба раза это случилось на выезде. По пути мяч еще и зацепил Зинченко, не оставив Рэмсдейлу шансов вытащить очередной удар.

Заметна тяжеловатость нашего легионера и нескольких других игроков после сборных. Еще и Троссар держится за низ спины. Похоже, это экс-хавбек Бавария Марк Рока ударил сзади бельгийского вингера. Заблокированный удар издали, целых 18 неточных передач, аж 23 потери, что с отрывом худший результат в матче – Зинченко с непривычно высоким браком сегодня действовал, а на 86 минуте ушел с поля. За мгновение до того Джака замкнул элегантный навес Эдегора. Арсенал сохраняет 8 очков преимущества над Манчестер Сити, но у того матч в запасе плюс очная встреча с лидером дома. Лидс в головоломке 7 конкурентов, между которыми лишь 2 очка разницы, занимает последнее спасительное место над зоной вылета только благодаря дополнительным показателям.

FT: Arsenal 4-1 Leeds



xG: 3.41-0.78

Shots: 13-7

Shots on target: 6-5

Possession: 66.9%-33.1%

Corners: 4-3



Another three points for the Gunners. pic.twitter.com/jCYmN1OzoJ — Squawka Live (@Squawka_Live) April 1, 2023

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