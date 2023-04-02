Вчора команда українця розбила Лідс, повернувши собі 8 очок відриву від Манчестер Сіті.

Неприємність Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Лідс – 4:1

Одним з героїв Арсенала став правий захисник Бен Вайт, який якісно виконав свою безпосередню роботу і забив другий гол. Під час святкування Зінченко нагородив партнера легеньким копняком. Камера фаната зафіксувала вчинок Олександра.

What was Zinchenko doing pic.twitter.com/qH2AY8QUnh — ARDENT GOONER (@saltimes) April 1, 2023

Арсенал не має часу на тривалі розваги, оскільки вже за тиждень на команду чекає значно важче випробування – виїзд до Ліверпуля.

Арсенал розтрощив Лідс і зберіг відрив від Ман Сіті – Зінченко допоміг своїм і чужим, шоу Жезуса, голи правих захисників