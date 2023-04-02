Зінченко виписав копняка герою Арсенала – витівку українця піймала камера
2 квітня 06:30 - Читать на русском
Олександр Зінченко продовжує розважати вболівальників курйозними вчинками.
35’ Габріел Жезус
47’ Бен Вайт
55’ Габріел Жезус
84’ Граніт Джака
35’ Габріел Жезус
47’ Бен Вайт
55’ Габріел Жезус
84’ Граніт Джака
Вчора команда українця розбила Лідс, повернувши собі 8 очок відриву від Манчестер Сіті.
Неприємність Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Лідс – 4:1
Одним з героїв Арсенала став правий захисник Бен Вайт, який якісно виконав свою безпосередню роботу і забив другий гол. Під час святкування Зінченко нагородив партнера легеньким копняком. Камера фаната зафіксувала вчинок Олександра.
Арсенал не має часу на тривалі розваги, оскільки вже за тиждень на команду чекає значно важче випробування – виїзд до Ліверпуля.
Арсенал розтрощив Лідс і зберіг відрив від Ман Сіті – Зінченко допоміг своїм і чужим, шоу Жезуса, голи правих захисників
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