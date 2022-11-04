Впереди плей-офф, потому Sky Italy решило обновить символическую сборную самых дорогих участников. Цифры уже привычно взяты с профильного портала Transfermarkt.

Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (Барселона, цена 30 млн евро);

Защитники: Диогу Далот (Манчестер Юнайтед, 32 млн), Рональд Араухо (Барселона, 60 млн), Жюль Кунде (Барселона, 60 млн), Александр Зинченко (Арсенал, 32 млн);

Полузащитники: Педри (Барселона, 90 млн), Гави (Барселона, 70 млн), Антони (Манчестер Юнайтед, 75 млн), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, 75 млн), Букайо Сака (Арсенал, 90 млн);

Нападающий: Душан Влахович (Ювентус, 85 млн);

Резервисты: Арон Рэмсдейл (Арсенал, те же 30 млн), Роберт Левандовски (Барселона, 45 млн), Лоренцо Пеллегрини (Рома, 45 млн), Поль Погба (Ювентус, 48 млн), Тамми Абрахам (Рома, 50 млн), Каземиро (Манчестер Юнайтед, 50 млн), Фрэнки де Йонг (Барселона, 60 млн), Мартин Эдегор (Арсенал, 60 млн), Федерико Кьеза (Ювентус, 65 млн), Флориан Вирц (Байер, 70 млн), Габриэл Жезус ( Арсенал, 75 млн).

У Шахтера самый дорогой Михаил Мудрик (15 млн), но этого даже близко не хватило для попадания, как и 20 миллионов Криштиану Роналду. Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 7 ноября.

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