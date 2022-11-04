Ліга Європи поповнилася величезною кількістю зірок з грандів, які провалилися в Лізі чемпіонів.

Попереду плей-офф, тому Sky Italy вирішило оновити символічну збірну найдорожчих учасників. Цифри вже звично взяті з профільного порталу Transfermarkt.

Шахтар отримав потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи – можлива зустріч з Роналду чи Моурінью

Воротар: Марк-Андре тер Штеген (Барселона, ціна 30 млн євро);

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, 32 млн), Рональд Араухо (Барселона, 60 млн), Жюль Кунде (Барселона, 60 млн), Олександр Зінченко (Арсенал, 32 млн);

Півзахисники: Педрі (Барселона, 90 млн), Гаві (Барселона, 70 млн), Антоні (Манчестер Юнайтед, 75 млн), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, 75 млн), Букайо Сака (Арсенал, 90 млн);

Нападник: Душан Влаховіч (Ювентус, 85 млн);

Резервісти: Арон Ремсдейл (Арсенал, ті ж 30 млн), Роберт Лєвандовскі (Барселона, 45 млн), Лоренцо Пеллегріні (Рома, 45 млн), Поль Погба (Ювентус, 48 млн), Таммі Абрахам (Рома, 50 млн), Каземіро (Манчестер Юнайтед, 50 млн), Френкі де Йонг (Барселона, 60 млн), Мартін Едегор (Арсенал, 60 млн), Федеріко К’єза (Ювентус, 65 млн), Флоріан Вірц (Байєр, 70 млн), Габріел Жезус (Арсенал, 75 млн).

У Шахтаря найдорожчий Михайло Мудрик (15 млн), але цього навіть близько не вистачило для потрапляння, як і 20 мільйонів Кріштіану Роналду. Жеребкування плей-офф Ліги Європи відбудеться у понеділок, 7 листопада.

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