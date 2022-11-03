"Мудрик не стоит и 10 евро?": разбор разгромного поражения Шахтера от РБ Лейпциг в Лиге чемпионов
18:03 - Читати українською
Шахтер разгромно уступил РБ Лейпциг (0:4) и потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. О причинах поражения и, в частности, неудачного выступления Михаила Мудрика, смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".
завершено
Кристофер Нкунку 10’
Андре Силва 50’
Доминик Собослай 62’
Дани Ольмо 68’
10’ Кристофер Нкунку
50’ Андре Силва
62’ Доминик Собослай
68’ Дани Ольмо
Редакторы "Футбол 24" Олег Бабий и Тарас Котив обсудили разгромное поражение донецкого Шахтера от РБ Лейпциг в рамках последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов. Смотрите анализ поединка на YouTube-канале "Футбол 24".
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter