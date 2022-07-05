"Феноменальный. Как игрок и человек. Настоящий воин, который никогда не остановится. Я желаю тебе всего лучшего, мой брат", – написал Зинченко в Instagram в прощальном сообщении, адресованном Габриэлю Жезусу – бразилец перешел из Манчестер Сити в Арсенал.

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"Мой большой друг Зина... Я буду скучать по тебе, мой брат. Ты отличный игрок и человек, я желаю тебе всего лучшего в твоей жизни", – ответил Жезус в комментариях.

Напомним, бразильский форвард этим летом перешел из Манчестер Сити в Арсенал, сумма трансфера составила 52 млн евро. В общей сложности, Жезус сыграл за "горожан" в 233 поединках, в которых отличился 95 голами и 37 ассистами.

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