Форвард сборной Бразилии официально стал игроком Арсенала, подписав с лондонским клубом долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт "канониров".

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По неофициальной информации, Арсенал заплатил "горожанам" за Жезуса 52 млн евро, а нападающий заключил соглашение на 5 лет.

В новой команде 25-летний бразилец выбрал 9-й номер, под которым выступал и за Ман Сити. В скором времени новичок присоединится к Арсеналу и начнет подготовку к сезону 2022/23. Жезус снова будет выступать под руководством Микеля Артеты, который ранее был ассистентом Хосепа Гвардиолы в Ман Сити.

В составе Манчестер Сити форвард сборной Бразилии отыграл 5,5 лет. Выиграл 11 трофеев, среди которых – 4 титула чемпиона АПЛ. Провел 236 матчей, забил 95 голов и отдал 46 ассистов.

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