"Феноменальний. Як гравець і людина. Справжній воїн, який ніколи не зупиниться. Я бажаю тобі всього найкращого, мій брате", – написав Зінченко в Instagram у прощальному дописі, адресованому Габріелю Жезусу – бразилець перейшов з Манчестер Сіті в Арсенал.

Манчестер Сіті офіційно продав Жезуса в Арсенал

"Мій великий друг Зіна... Я буду сумувати за тобою, мій брате. Ти чудовий гравець і людина, я бажаю тобі всього найкращого у твоєму житті", – відповів Жезус в коментарях.

Нагадаємо, бразильський форвард цього літа перейшов з Манчестер Сіті до Арсенала, сума трансферу склала 52 млн євро. Загалом, Жезус зіграв за "містян" у 233 поєдинках, у яких відзначився 95 голами та 37 асистами.

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