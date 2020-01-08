Зінченко переглядав дербі на трибуні Олд Траффорд поруч з фанами Манчестер Сіті – вони в захопленні

Олександр Зінченко не міг допомогти команді в першому півфінальному матчі Кубка ліги на полі Манчестер Юнайтед, однак приєднався до вболівальників свого клубу на трибунах.

Пеп Гвардіола не включив українця в заявку на дербі, тому він спостерігав за побиттям Манчестер Юнайтед в статусі звичайного вболівальника. Зінченко в компанії Влади Седан розмістився на гостьовій трибуні Олд Траффорд поруч з фанами Манчестер Сіті.

Oleksandr Zinchenko enjoying the Carabao Cup semi-final with the Man City fans #MUNMCI pic.twitter.com/Dn4YjeoVXZ — Goal (@goal) January 7, 2020

Британські "жовті" видання The Sun, Daily Mail, Daily Star смакують цією подією. А вболівальники Сіті радіють від несподіваної зустрічі з футболістом і захоплюються його безпосередністю.

Zinchenko is one of us pic.twitter.com/GTS2ZHLAlI — charlotte (@charmolly1999) January 7, 2020

Олександр не відмовляв фанам у селфі та зривав додаткові компліменти у Twitter: "Крутий мужик", "Люблю цього хлопця", "Отак треба святкувати (українське) Різдво", "Молодець!"

3-0 up at half time and Zinchenko is in the Away end, Stuff of dreams pic.twitter.com/UuI2i5gVvg — Josh Ellingworth (@J_Ellingworth) January 7, 2020

ZINCHENKO IN THE AWAY END pic.twitter.com/Vt5Pyfc18S — RTB (@RichardTheBurns) January 7, 2020

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На Reddit прихильники Манчестер Сіті також засипають гравця збірної України позитивними словами. Не обійшлося без захоплення вродою Влади Седан: "Нічого собі, вона розкішна. В Зінченка хороший смак і багато грошей".

Дехто відзначив схожість нареченої Олекса та відомої австралійської акторки Марго Роббі. Влада вирішила обіграти цей жарт і запитала в знаменитості: "Що ти там робиш з моїм хлопцем?!"

Нагадаємо, що Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед у першому півфіналі Кубка ліги. Конкурент Зінченка Бенжамен Менді не вразив. Наступний матч "містяни" проведуть у неділю проти Астон Вілли в рамках АПЛ.

Олександр вже другий тиждень шокує людей в мережі. Після красивого гола Порт Вейлу його тролили через надто помпезне святкування.

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