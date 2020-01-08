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Зінченко переглядав дербі на трибуні Олд Траффорд поруч з фанами Манчестер Сіті – вони в захопленні

16:00 1010 Читать на русском
Зінченко переглядав дербі на трибуні Олд Траффорд поруч з фанами Манчестер Сіті – вони в захопленні
Зінченко на трибуні Олд Траффорд

Олександр Зінченко не міг допомогти команді в першому півфінальному матчі Кубка ліги на полі Манчестер Юнайтед, однак приєднався до вболівальників свого клубу на трибунах.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Сілва 17’
Ріяд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Сілва
33’ Ріяд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Пеп Гвардіола не включив українця в заявку на дербі, тому він спостерігав за побиттям Манчестер Юнайтед в статусі звичайного вболівальника. Зінченко в компанії Влади Седан розмістився на гостьовій трибуні Олд Траффорд поруч з фанами Манчестер Сіті.

Британські "жовті" видання The Sun, Daily Mail, Daily Star смакують цією подією. А вболівальники Сіті радіють від несподіваної зустрічі з футболістом і захоплюються його безпосередністю.

Олександр не відмовляв фанам у селфі та зривав додаткові компліменти у Twitter: "Крутий мужик", "Люблю цього хлопця", "Отак треба святкувати (українське) Різдво", "Молодець!"

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На Reddit прихильники Манчестер Сіті також засипають гравця збірної України позитивними словами. Не обійшлося без захоплення вродою Влади Седан: "Нічого собі, вона розкішна. В Зінченка хороший смак і багато грошей".

Дехто відзначив схожість нареченої Олекса та відомої австралійської акторки Марго Роббі. Влада вирішила обіграти цей жарт і запитала в знаменитості: "Що ти там робиш з моїм хлопцем?!"

Нагадаємо, що Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед у першому півфіналі Кубка ліги. Конкурент Зінченка Бенжамен Менді не вразив. Наступний матч "містяни" проведуть у неділю проти Астон Вілли в рамках АПЛ.

Олександр вже другий тиждень шокує людей в мережі. Після красивого гола Порт Вейлу його тролили через надто помпезне святкування.

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Теги
Англія Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Олд Траффорд Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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