Звезда сборной Украины Александр Зинченко получил признание как один из лучших левых защитников в истории АПЛ.

В Twitter устроили интересную битву. Из лучших футболистов АПЛ сформировали четыре команды и каждой подобрали именитого тренера. Уровень легендарности зашкаливает. Интересно, что подобраны игроки из разных эпох. Зинченко удалось попасть в команду Клоппа вместе с Бейлом, Джеррардом, Суаресом и другими суперзвездами.

Первая команда: Петр Чех – Гари Невилл, Джон Стоунз, Яп Стам, Эшли Коул – Пол Скоулз, Нголо Канте, Сеск Фабрегас – Рияд Марез, Эрлинг Холанд, Тьерри Анри. Тренер – Пеп Гвардиола.

Вторая команда: Аллисон – Кайл Уокер, Рио Фердинанд, Венсан Компани, Энди Робертсон – Фрэнк Лэмпард, Родри, Яя Туре – Мохамед Салах, Робин ван Перси, Эден Азар. Тренер – Арсен Венгер.

Третья команда: Давид Де Хеа – Бранислав Иванович, Неманья Видич, Джон Терри, Александр Зинченко – Стивен Джеррард, Клод Макелеле, Давид Силва – Гарет Бейл, Луис Суарес, Садио Мане. Тренер – Юрген Клопп.

Четвертая команда: Эдерсон – Трент Александер-Арнольд, Тони Адамс, Вирджил ван Дейк, Патрис Эвра – Кевин де Брюйне, Патрик Виейра, Майкл Эссьен – Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Алексис Санчес. Тренер – Алекс Фергюсон.

Автор идеи спрашивает: кто бы выиграл чемпионат между этими 4 командами, если бы все футболисты были на пике формы?

Пост стал популярен, собрав 1,2 миллиона охвата. В голосовании приняли участие более 32 тысяч человек. Победила команда Ферги (29,2%). Гвардиола и Венгер борются за второе место, а Клопп с Зинченко собрали меньше всего голосов (17,6%).