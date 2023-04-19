Зірка збірної України Олександр Зінченко отримав визнання як один з найкращих лівих захисників в історії АПЛ.

У Twitter влаштували цікаву битву. З найкращих футболістів АПЛ сформували чотири команди і кожній підібрали іменитого тренера. Рівень легендарності зашкалює. Цікаво, що підібрані гравці з різних епох. Зінченку пощастило потрапити в команду Клоппа разом з Бейлом, Джеррардом, Суаресом та іншими суперзірками.

Перша команда: Петр Чех – Гарі Невілл, Джон Стоунз, Яп Стам, Ешлі Коул – Пол Скоулз, Нголо Канте, Сеск Фабрегас – Ріяд Марез, Ерлінг Холанд, Тьєррі Анрі. Тренер – Пеп Гвардіола.

Друга команда: Аллісон – Кайл Вокер, Ріо Фердінанд, Венсан Компані, Енді Робертсон – Френк Лемпард, Родрі, Яя Туре – Мохамед Салах, Робін ван Персі, Еден Азар. Тренер – Арсен Венгер.

Третя команда: Давід Де Хеа – Браніслав Івановіч, Неманья Відіч, Джон Террі, Олександр Зінченко – Стівен Джеррард, Клод Макелеле, Давід Сілва – Гарет Бейл, Луїс Суарес, Садьйо Мане. Тренер – Юрген Клопп.

Четверта команда: Едерсон – Трент Александер-Арнольд, Тоні Адамс, Вірджил ван Дейк, Патріс Евра – Кевін де Брюйне, Патрік Вієйра, Майкл Ессьєн – Кріштіану Роналду, Дідьє Дрогба, Алексіс Санчес. Тренер – Алекс Фергюсон.

Автор ідеї запитує: хто б виграв чемпіонат між цими 4 командами, якби всі футболісти були на піку форми?

Пост став популярним, зібравши 1,2 мільйона охоплення. У голосуванні взяли участь понад 32 тисячі людей. Перемогла команда Фергі (29,2%). Гвардіола та Венгер борються за друге місце, а Клопп з Зінченком зібрали найменше голосів (17,6%).