Зинченко: В лагере сборной Украины позитивная атмосфера, но мы не приехали сюда шутить

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко серьезно настроен на матчи против Литвы и Португалии.

"Когда приезжаешь в сборную, эмоции всегда положительные. У всех приподнятое настроение, все скучают друг за другом.

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У нас собрался сплоченный коллектив. Мы сюда приезжаем не шутить, а выполнять поставленные цели. Все мы понимаем ответственность предстоящих матчей. Думаю, каждый болельщик увидит это на поле", – сказал Зинченко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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