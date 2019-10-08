toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Зинченко: В лагере сборной Украины позитивная атмосфера, но мы не приехали сюда шутить

00:15 23 Читати українською
Зинченко: В лагере сборной Украины позитивная атмосфера, но мы не приехали сюда шутить
Александр Зинченко / Фото УАФ

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко серьезно настроен на матчи против Литвы и Португалии.

 

"Когда приезжаешь в сборную, эмоции всегда положительные. У всех приподнятое настроение, все скучают друг за другом.

Сборная Украины провела вечернюю тренировку: кому-то повезло попариться в бане, а кто-то бегал под дождем

У нас собрался сплоченный коллектив. Мы сюда приезжаем не шутить, а выполнять поставленные цели. Все мы понимаем ответственность предстоящих матчей. Думаю, каждый болельщик увидит это на поле", – сказал Зинченко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман Сіті

blog_ava
Кравченко призвал трех игроков Шахтера сменить клуб и не "издеваться" в УПЛ
7 октября
886
Теги
Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Евро-2020 Украинцы за рубежом Украина - Литва Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
13
час
:
18
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук