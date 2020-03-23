Зинченко признался, готов ли он отдать чемпионский титул Ливерпулю

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился мыслями о продолжении чемпионата Англии в условиях угрозы коронавируса.

"Буду лукавить, если скажу, что это чемпионат Англии, и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза – Ливерпуль действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне.

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Перенос Евро я воспринял болезненно. Для каждого спортсмена и болельщика это непросто, но здоровье всегда должно быть на первом месте", – сказал Зинченко в комментарии Великому Футболу.

Напомним, перед остановкой чемпионата Манчестер Сити отставал от Ливерпуля на 25 очков. "Красным" достаточно одержать две победы, чтобы досрочно оформить золотые медали.

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