Зінченко зазіхає на славу Тимощука – як карантин змінив гравця Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не приховував своєї радості від повернення до командних тренувань.

Українець у своєму Instagram опублікував світлину перших за два місяці занять на полі.

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"Нарешті! Я вже задумуюсь над зачіскою Тимощука", – підписав фотографію Зінченко. Затяжний карантин справді позначився на волоссі Олександра – воно значно довше, ніж всі звикли. Щоправда, до рівня екс-капітана збірної України Анатолія Тимощука ще доведеться чекати кілька тижнів.

Нагадаємо, востаннє Зінченко виходив на поле у офіційному матчі 8 березня – поразка 0:2 від Манчестер Юнайтед у 29 турі АПЛ.

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