Тимощук в свободное время наслаждается игрой Баварии – экс-капитана сборной Украины высмеяли за странные носки

Анатолий Тимощук не забывает о мюнхенской Баварии, в которой провел четыре года своей игровой карьеры.

Украинец нашел свободное время, чтобы посмотреть игру 27 тура Бундеслиги между Баварией и Айнтрахтом.

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Фотографию Тимощука ретвитнул официальный Twitter немецкого гранда, однако комментаторы больше заинтересовались не футболом, а одеждой Анатолия. Экс-капитан сборной Украины носит носки ярко-зеленого цвета с детскими узорами. "Толя, ну что за носки? Кризис среднего возраста?" – написал один из читателей.

Напомним, Тимощук выступал за Баварию с 2009 по 2013 годы. В его активе два титула чемпиона Германии, два Кубка и победа в Лиге чемпионов 2012/13.

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