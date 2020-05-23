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Тимощук в свободное время наслаждается игрой Баварии – экс-капитана сборной Украины высмеяли за странные носки

20:37 106 Читати українською
Тимощук в свободное время наслаждается игрой Баварии – экс-капитана сборной Украины высмеяли за странные носки
Анатолий Тимощук / Getty Images

Анатолий Тимощук не забывает о мюнхенской Баварии, в которой провел четыре года своей игровой карьеры.

17’ Леон Горецка
41’ Томас Мюллер
46’ Роберт Левандовски
61’ Альфонсо Дэвис
74’ Мартин Хинтереггер
 
Мартин Хинтереггер 52’
Мартин Хинтереггер 56’
17’ Леон Горецка
41’ Томас Мюллер
46’ Роберт Левандовски
52’ Мартин Хинтереггер
56’ Мартин Хинтереггер
61’ Альфонсо Дэвис
74’ Мартин Хинтереггер

Украинец нашел свободное время, чтобы посмотреть игру 27 тура Бундеслиги между Баварией и Айнтрахтом.

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Фотографию Тимощука ретвитнул официальный Twitter немецкого гранда, однако комментаторы больше заинтересовались не футболом, а одеждой Анатолия. Экс-капитан сборной Украины носит носки ярко-зеленого цвета с детскими узорами. "Толя, ну что за носки? Кризис среднего возраста?" – написал один из читателей.

Напомним, Тимощук выступал за Баварию с 2009 по 2013 годы. В его активе два титула чемпиона Германии, два Кубка и победа в Лиге чемпионов 2012/13.

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Теги
Бавария Бавария Германия Бавария - Айнтрахт Франкфурт Украинцы за рубежом Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук
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