Много физики и малость чуда: ровно 23 года назад Роберто Карлос забил самый знаменитый мяч в карьере

"Футбол 24" наглядно демонстрирует, как и благодаря чему Роберто Карлос забил гол, который считают одним из самых красивых в истории футбола.

Ровно 23 года назад знаменитый чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии и 3-кратный победитель Лиги чемпионов с мадридским Реалом Роберто Карлос забил феноменальный гол в товарищеском поединке Франция – Бразилия (1:1), который многие окрестили "голом вопреки законам физики". Совершенно напрасно, как оказалось!

1. Секрет – в подкрутке мяча

При ударе бразилец использовал подкрутку мяча. А если говорить научным языком – "эффект Магнуса". Знаете ли вы, что мяч, запущенный в цель с подкруткой и без нее, полетит по совершенно разной траектории? Вот вам доказательство. Мяч в данном случае – баскетбольный, но это для эксперимента совершенно не важно.

Траектория полета мяча без подкрутки:

Траектория полета мяча с подкруткой:

Эффект Магнуса — физическое явление, возникающее при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа. Образуется сила, воздействующая на тело и направленная перпендикулярно направлению потока.

2. Почему так происходит?

Всё просто: мяч набирает скорость, встречный поток воздуха обтекает его.

Другой поток, наоборот, вместо обтекания – отталкивает мяч. Получается, что мяч толкает воздух в одном направлении (вниз), а сам воздух толкает мяч обратно – в противоположном направлении (вверх). Из-за этого мяч в полете отклоняется по направлению вращения.

3. Благодаря этому Роберто Карлос и забил?

Нет, не только. "Эффект Магнуса" – это любой подкрученный удар, тот же "сухой лист" – гол с углового, с нулевого угла. И само это явление было впервые описано еще в середине ХIХ века физиком Густавом Магнусом.

А вот французские ученые института физики и механики в Париже уже в 2010-м вдохновились голом Роберто Карлоса, провели еще ряд экспериментов и нашли еще одну особенность: выяснили, что мяч закручивается по спирали, как раковина улитки.

Кроме самого "эффекта Магнуса", как оказалось, еще важны:

а) расстояние до ворот;

б) погода;

б) сила удара по мячу.

Благодаря идеальной дистанции в 35 метров мяч попал точно в цель. Ударь Робби с более близкого расстояния – мяч не успел бы закрутиться и прошел бы мимо ближней штанги. Будь этот удар нанесен с 45-ти метров, мяч не то что не попал бы в ближний угол, а прошел бы мимо (!) дальнего угла, так как начал бы закручиваться по спирали еще сильнее.

А при отсутствии гравитации и вовсе вернулся бы назад.

Погода была сухая, что повлияло на меньшую сопротивляемость воздуха. А удар был нанесен с достаточной силой, позволяющей временно пренебречь законами гравитации.

4. Это всё объяснимо?

Конечно, никакой фантастики! Там еще куча формул, доказывающих научность, а не случайность гола Роберто Карлоса, но мы вас ими мучить не будем. Впрочем, если хотите, ознакомьтесь здесь.

5. Что в итоге?

В итоге получилась вот такая красотища! Смотрите, наслаждайтесь и не говорите больше, что физика – это скучно!

Руслан Меженский, Футбол 24

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