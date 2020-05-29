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Зинченко рискует получить в конкуренты самого дорогого левого защитника планеты

14:25 185 Читати українською
Зинченко рискует получить в конкуренты самого дорогого левого защитника планеты
Лукас Эрнандес / Imago

Английский Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно может получить неожиданное усиление линии обороны.

Мюнхенская Бавария запланировала попрощаться с Лукасом Эрнандесом и пристроить его в Манчестер Сити. Об этом сообщает Tz.de.

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Французский защитник, в частности, может стать частью сделки по переезду в Германию Лероя Сане. Альтернативный вариант для Эрнандеса, играющего на левом фланге и в центре обороны – миланский Интер. Сам чемпион мира не намерен покидать Мюнхен и стремится в новом сезоне стать ведущим исполнителем "ротен".

В нынешнем сезоне Лукас Эрнандес провел лишь 16 матчей во всех турнирах. Год назад Бавария отдала за него 80 млн евро мадридском Атлетико.

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