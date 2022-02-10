"Кевин забивает много голов, Бернарду много забивает, Рахим и Гюндоган тоже. Потому что у нас нет нападающего, а забивать нам надо. У нас достаточно игроков, умеющих вовремя оказаться в штрафной и забить.

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Шансы на титул? У Ливерпуля остаются два перенесенных матча. После этого мы увидим, какой будет разрыв. Впереди еще 14 игр, много очков, за которые нужно бороться, и более сложные игры, чем сегодня. Все соперники являются серьезными конкурентами, и на этом этапе набрать 60 очков – это впечатляет. Мы очень хорошо справились с задачей", – цитирует Гвардиолу BBC.

После 24 туров АПЛ Манчестер Сити лидирует с 12-очковым отрывом. Марез, де Брюйне, Стерлинг и Силва в нынешнем сезоне английского первенства забили по 7 мячей.

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