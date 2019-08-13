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Зинченко попал в символическую сборную АПЛ первого тура по версии авторитетного эксперта

17:00 63 Читати українською
Зинченко попал в символическую сборную АПЛ первого тура по версии авторитетного эксперта
Александр Зинченко / Фото Манчестер Сити

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает получать положительные отзывы за свою игру против Вест Хэма (5:0).

 

Манчестер Сити начал свой путь в АПЛ с разгромной победы над Вест Хэмом (5:0). В такую убедительную победу добавил свой вклад и Александр Зинченко.

Зинченко эффектно принял мяч на тренировке Манчестер Сити – в клубе похвастались украинцем

Игру украинца оценили авторитетные порталы. Экс-игрок сборной Англии, а ныне эксперт Sky Sports Джейми Реднапп даже внес 22-летнего защитника в символическую сборную первого тура.

Напомним, следующий поединок Манчестер Сити проведет против Тоттенхэма 17 августа, начало в 19:30.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Вест Хэм
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