Зинченко попал в символическую сборную АПЛ первого тура по версии авторитетного эксперта

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает получать положительные отзывы за свою игру против Вест Хэма (5:0).

Манчестер Сити начал свой путь в АПЛ с разгромной победы над Вест Хэмом (5:0). В такую убедительную победу добавил свой вклад и Александр Зинченко.

Зинченко эффектно принял мяч на тренировке Манчестер Сити – в клубе похвастались украинцем

Игру украинца оценили авторитетные порталы. Экс-игрок сборной Англии, а ныне эксперт Sky Sports Джейми Реднапп даже внес 22-летнего защитника в символическую сборную первого тура.

Напомним, следующий поединок Манчестер Сити проведет против Тоттенхэма 17 августа, начало в 19:30.

Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:0 від Манчестера – яким був євровікенд