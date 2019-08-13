Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ першого туру за версією авторитетного експерта

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує отримувати схвальні відгуки за свою гру проти Вест Хема (5:0).
Манчестер Сіті розпочав свій шлях в АПЛ з розгромної перемоги над Вест Хемом (5:0). До такої переконливої звитяги додав свій внесок і Олександр Зінченко.
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Гру українця оцінили авторитетні портали. Екс-гравець збірної Англії, а нині експерт Sky Sports Джеймі Реднапп навіть вніс 22-річного захисника до символічної збірної першого туру.
Нагадаємо, наступний поєдинок Манчестер Сіті проведе проти Тоттенхема 17 серпня, початок о 19:30.
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