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Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ першого туру за версією авторитетного експерта

16:57 779 Читать на русском
Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ першого туру за версією авторитетного експерта
Олександр Зінченко / Фото Манчестер Сіті

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує отримувати схвальні відгуки за свою гру проти Вест Хема (5:0).

 

Манчестер Сіті розпочав свій шлях в АПЛ з розгромної перемоги над Вест Хемом (5:0). До такої переконливої звитяги додав свій внесок і Олександр Зінченко.

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Гру українця оцінили авторитетні портали. Екс-гравець збірної Англії, а нині експерт Sky Sports Джеймі Реднапп навіть вніс 22-річного захисника до символічної збірної першого туру.

Нагадаємо, наступний поєдинок Манчестер Сіті проведе проти Тоттенхема 17 серпня, початок о 19:30.

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