Зинченко претендует на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале

Украинец попал в список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам месяца в Манчестер Сити.

Александр своей убедительной игрой в последних матчах в составе Манчестер Сити заслужил попасть в номинанты на звание лучшего игрока "горожан" в феврале.

"Я пережил тяжелый период". Зинченко продолжает получать комплименты в Англии и рассказывает о лучшем друге в Сити

Также на награду лучшего игрока месяца претендуют форварды Серхио Агуэро и Стерлинг. Отметим, в феврале Зинченко двумя голевыми передачами помог Сити разбомбить Челси в АПЛ, и уверенно сыграл в финальном матче Кубка лиги против "синих".

К слову, сейчас украинец уверенно лидирует в голосовании. Александр в феврале успел войти в историю АПЛ, установив уникальное достижение.

Манчестер Сити утроит прибыли благодаря новому спонсору – Зинченко как часть 4-го самого крутого контракта в истории