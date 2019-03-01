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Зинченко претендует на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале

14:20 62 Читати українською
Зинченко претендует на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале
Александр Зинченко / Twitter

Украинец попал в список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам месяца в Манчестер Сити.

Александр своей убедительной игрой в последних матчах в составе Манчестер Сити заслужил попасть в номинанты на звание лучшего игрока "горожан" в феврале.

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Также на награду лучшего игрока месяца претендуют форварды Серхио Агуэро и Стерлинг. Отметим, в феврале Зинченко двумя голевыми передачами помог Сити разбомбить Челси в АПЛ, и уверенно сыграл в финальном матче Кубка лиги против "синих".

К слову, сейчас украинец уверенно лидирует в голосовании. Александр в феврале успел войти в историю АПЛ, установив уникальное достижение.

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