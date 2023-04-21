Зинченко пропустил прошлый поединок Премьер-лиги против Вест Хэма из-за травмы паха. Микель Артета был не уверен, что левый защитник "пушкарей" успеет залечить повреждение. Впрочем, 26-летний украинец присоединился к партнерам по команде и будет в заявке.

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В Football.London прогнозируют выход Зинченко в стартовом составе на матч против аутсайдера АПЛ. Саутгемптон набрал 23 очка и замыкает турнирную таблицу. "Святые" отстают от спасительной зоны на 4 очка.

Матч Арсенал – Саутгемптон стартует сегодня, 21 апреля. Начало игры в 22:00 по Киеву. "Канониры" не выиграли два подряд поединка АПЛ и рискуют потерять лидерство. Манчестер Сити отстает на 4 очка и имеет игру в запасе, а 26 апреля "горожане" примут Зинченко и Ко на Этихаде.

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