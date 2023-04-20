Главный тренер "канониров" Микель Артета пообщался с журналистами перед матчем АПЛ против Саутгемптона.

Александр Зинченко пропустил дуэль против Вест Хэма из-за мышечных проблем паха, которые начали беспокоить его еще в игре с Ливерпулем. Вчера 26-летний украинец вернулся к тренировкам, поэтому пресса спросила об этом.

Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом

"Посмотрим, ведь пока нет уверенности в его состоянии. Это мышечная травма, нужно определенное время, чтобы полностью восстановиться", – лаконично резюмировал Микель Артета на пресс-конференции.

Напомним, Александр в этом сезоне провел 29 поединков во всех турнирах, в которых отличился голом и двумя ассистами. Дуэль с Саутгемптоном запланирована на 21 апреля в 22:00.

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