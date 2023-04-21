Зінченко пропустив минулий поєдинок Прем'єр-ліги проти Вест Хема через травму паху. Мікель Артета був не впевнений, що лівий захисник "гармашів" встигне залікувати пошкодження. Втім, 26-річний українець таки приєднався до партнерів по команді і буде в заявці.

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У Football.London прогнозують вихід Зінченка у стартовому складі на матч проти аутсайдера АПЛ. Саутгемптон набрав 23 очки і замикає турнірну таблицю. "Святі" відстають від рятівної зони на 4 очки.

Матч Арсенал – Саутгемптон стартує сьогодні, 21 квітня. Початок гри о 22:00 за Києвом. "Каноніри" не виграли два поспіль поєдинки АПЛ і ризикують втратити лідерство. Манчестер Сіті відстає на 4 очки і має гру в запасі, а 26 квітня "містяни" приймуть Зінченка і Ко на Етіхаді.

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