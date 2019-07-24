Зинченко помог Манчестер Сити добыть разгромную победу в товарищеском матче

Украинец сыграл полный второй тайм в очередном спарринге "горожан".

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Китче – Манчестер Сити – 1:6

Голы: ?, 85 – Д. Силва, 14 Сане, 40, 55 Стерлинг, 43, Туаизи, 80, Поцо, 88

Состав Манчестер Сити: Браво – Уокер (Данило, 64), Стоунз (Харвуд-Бэллиз, 72), Ляпорт (Бернабе, 64), Анхелиньо (Зинченко, 46) – Гюндоган (Поцо, 72), Д. Силва (Родри, 46 ), Де Брюйне (Дионку, 64) – Сане (Фоден, 72), Стерлинг (Туаизи, 72), Б. Силва (Дойл, 64).

Зинченко стал одним из двух игроков, вышедших на замену в перерыве. Александр заменил Анхелиньо, который должен стать его конкурентом за позицию левого защитника в новом сезоне.

Зинченко не попал в основной состав Манчестер Сити на очередной спарринг – его место занял Анхелиньо

Матч против команды из Гонконга оказался для подопечных Хосепа Гвардиолы легкой прогулкой. Чемпион Англии спокойно забил сопернику по три гола в каждом из таймов, дублем отметился Лерой Сане.

Следующий контрольный матч Манчестер Сити проведёт 27 июля против японской Йокогамы.

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