Зинченко получил неприятные новости – Манчестер Сити ведет сразу двух топ-игроков на позицию украинца

Манчестер Сити на лето готовит серьезные кадровые изменения в линии защиты.

Одним из приоритетов "горожан" станет позиция левого защитника, информирует MEN.

Зинченко признался, готов ли он отдать чемпионский титул Ливерпулю

Гвардиола уже имеет двух кандидатов для подписания. Это Дэвид Алаба из Баварии и Бен Чилвел, который благодаря удачным выступлениям за Лестер дослужился до сборной Англии. Предпочтение все же отдается австрийцу – он может сыграть на фланге и в центре обороны, дополнительным фактором является опыт совместной работы с Гвардиолой в Баварии. Впрочем, по Алабе придется выдержать конкуренцию со стороны Реала и Барселоны.

Позиция левого защитника Манчестер Сити в сезоне 2019/20 была разделена между Зинченко и Менди. В начале кампании основным был украинец, но его травма и удаление против Тоттенхэма дали французу шанс.

Зинченко – лидер и креативный центр сборной Украины, благодаря его прогрессу нас считают темной лошадкой Евро