Астон Вилла встречалась с Манчестер Сити в рамках 32 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Хозяева шокировали "горожан" уже на первой минуте, молниеносная атака Виллы завершилась голом.

Манчестер Сити первым официально покинул Европейскую Суперлигу

Подопечные Гвардиолы с ответом не замедлили. Александр Зинченко принял дальний заброс от Эдерсона, украинец сбросил мяч партнерам, которые разыграли отличную комбинацию, завершив ее голом Фодена. Еще до свистка на перерыв гости уже были впереди. Во втором тайме счет не менялся.

Победа закрепила Сити на вершине АПЛ, Астон Вилла – 11-я.

Манчестер Сити переиграл Астон Виллу – Зинченко подставил хвалёный партнер, но блестящий Фоден все исправил