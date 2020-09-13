Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча против Испании привез своей жене желанный подарок – футболку легенды Реала и "Фурии Рохи" Серхио Рамоса. Влада Седан призналась, что после Криштиану Роналду футболка испанца была самой желанной в ее коллекции.

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В ответ Александр потроллил себя и свою любимую, сказав: "Лучше бы я три очка привез тебе домой, чем футболку Рамоса... После игры мы с ним поменялись футболками. Я спросил, нужна ли ему моя. Он взял, правда я не знаю, что он с ней будет делать".

Напомним, в матче второго тура Лиги наций подопечные Шевченко на выезде уступили испанцам с разгромным счетом 0:4 и занимают в турнирной таблице группы А4 второе место. Два гола в этом матче забил именно Серхио Рамос – с пенальти и с игры.

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