"Приглашали ли на свадьбу игроков Манчестер Сити? Говорили с Гюндоганом еще до возобновления матчей Лиги чемпионов. Стоит их понять, ведь у них всего неделя отпуска, чтобы побыть со своими семьями и им было бы тяжелой прилететь в Украину.

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Если условно мы бы футболистов Сити привезли в Киев, то они бы некомфортно себя чувствовали. Весь праздник проходил на украинском и русском языках и нанимать для них переводчика – это не то. Также на свадьбе был бы лишний ажиотаж вокруг них.

Мы решили, что организуем ужин по поводу свадьбы, когда вернемся в Манчестер", – рассказала Влада для программы Трендец.

Напомним, 24 августа в Киеве состоялась громкая вечеринка по случаю бракосочетания игрока Манчестер Сити Александра Зинченко и известной телеведущей Влады Седан.

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