Півзахисник збірної України Олександр Зінченко після матчу проти Іспанії привіз своїй дружині омріяний подарунок – футболку легенди Реала і "Фурії Рохи" Серхіо Рамоса. Влада Седан зізналась, що після Кріштіану Роналду футболка іспанця була найбажанішою в її колекції.

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Натомість Олександр потролив себе і свою кохану, сказавши: "Краще б я три очки привіз тобі додому, чим футболку Рамоса... Після гри ми з ним помінялись футболками. Я спитав, чи потрібна йому моя. Він взяв, правда я не знаю, що він з нею буде робити".

Нагадаємо, у матчі другого туру Ліги націй підопічні Шевченко на виїзді поступились іспанцям з розгромних рахунком 0:4 і посідають у турнірній таблиці групи А4 другу сходинку. Два голи у цьому матчі забив саме Серхіо Рамос – з пенальті і з гри.

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