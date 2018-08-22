Зинченко почти потерял шанс перейти в Бетис – Рафинья закрыл перед украинцем двери

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко практически потерял шанс продолжить карьеру в испанском Бетисе.

Андалузский клуб находится в шаге от подписания полузащитника Барселоны Рафиньи Алькантары, информирует Marca.

У Зинченка есть еще один вариант продолжения карьеры – украинец заинтересовал Селтик

Бетис рассчитывает арендовать 25-летнего бразильца на один год за 1,5 млн евро. Еще 500 тысяч евро Барселона сможет получить в качестве бонуса, если "огурцы" пробьются в Лигу чемпионов.

Не исключено также, что андалусийцы получат право выкупа футболиста за 25 млн евро по окончании сезона.

Если переговоры Бетиса и Барсы увенчаются успехом, что почти не вызывает сомнения, то севильский клуб откажется от приглашения Александра Зинченко, отмечает источник.

Кике Сетьен считает, что после прихода Рафиньи команде не нужен еще один центральный полузащитник, а именно на этой позиции наставник Бетиса планировал задействовать украинца.

Кроме этого, руководство Бетиса считает ставку на Рафинью более рентабельной, ведь клуб получил игрока топ-класса с опытом выступлений в Примере почти за бесценок. Манчестер Сити же не соглашался отпускать Зинченко даже при 12 млн евро.

Напомним, что ранее Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон, хотя Манчестер Сити очень хотел принять предложение "волков". В стартовых трех матчах сезона украинец даже не попадал в заявку "горожан".