Уже на 13-й минуте Арсенал сделал счет 2:0 в матче против Вулверхэмптона, а Александр Зинченко стал одним из героев эпизода.

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"Канониры" проводили затяжную атаку, но забить не удалось. Второй волной подключился Зинченко, который обыгрался с Жезусом в стенку, ворвался в штрафную и отдал зрячую передачу на Эдегора – норвежец метров с 12 пробил без шансов для Жозе Са.

Отметим, что это первая голевая передача Зинченко в составе Арсенала в этом сезоне - украинец проводит 19-й матч в нынешней кампании.

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