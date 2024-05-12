В воскресенье в 28-м туре Второй лиги состоялось 2 матча. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 28-й тур

Рух-2 – Звягель – 1:2

Голы: Квас, 36 – Нестеров, 75 (п.), Гаврилюк, 90+5

Удаление: Матвеев, 74 (Рух-2, красная карточка)

Карпаты-2 – Локомотив Киев – 3:2

Голы: Буренко, 7, 11, Иродовский, 45 – Козий, 53, 75 (п.)

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Звягель на выезде сумел взять три очка со второй командой Руха. Хотя все начиналось не так радужно: незадолго до перерыва хозяева вышли вперед – Квас мощно пробил с линии штрафной. В середине второго тайма Матвеев слишком легко отпасовал на голкипера, соперник из-за спины бросился к мячу и защитник львовян не нашел ничего лучше, как завалить последнего.

Как следствие, арбитр поставил пенальти, а грубияну показал красную карточку. Нестеров с отметки сравнял счет. А уже на 5-й добавленной минуте Гаврилюк бисиклетой замкнул навес с углового и принес гостям победу. Звягель набрал 58 очков и лишь на 1 пункт отстает от лидера – ЮКСА.

В еще одном матче Карпаты-2 дожали киевский Локомотив. "Зелено-белые" еще до 10-й минуты вели со счетом 2:0 – Буренко оформил дубль. Иродовский добил соперника голом "в раздевалку" и, казалось, второй тайм станет формальностью.

Однако другого мнения были "железнодорожники". Козий после перерыва зародил интригу в матче роскошным ударом низом в угол ворот, а на 75-й минуте реализовал пенальти. В конце концов, "львы" выстояли и поднялись на 6-ю строчку, Локомотив – десятый.

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