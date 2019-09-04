В топ-10 лучших игроков ЧМ-2019 U-20 – 4 украинца. Чемпионская сборная Петракова подхватила тренд Франции

ФИФА выкатила подробный отчет по итогам чемпионата мира 2019 U-20, который выиграла сборная Украины.

ФИФА выделила топ-10 футболистов, которые лучше всего себя проявили на чемпионате мира . В список попали 4 украинца. О каждом сделана нарезка с эффектными моментами на турнире.

Андрей Лунин

Сергей Булеца

Ефим Конопля

Валерий Бондарь

Дополнили перечень таланты из других сборных: Ли Кан Ин (Южная Корея), Крис Ричардс (США), Алессандро Плиццари (Италия), Секу Койта (Мали), Гонсало Плата (Эквадор), Амаду Санья (Сенегал).

Статистика сборной Украины на ЧМ-2019 U-20

Сборная Украины забила 13 голов: только один из них – из-за пределов штрафной, два – после угловых. Пропустила 4 мяча: два с пенальти.

В среднем за игру "сине-желтые" наносили 10.7 удара по чужим воротам (19-й результат на турнире) и 3.4 удара в створ (18-й результат). Но по эффективности были в топе: на один гол в среднем уходило 5.8 удара (2-й показатель) и 1.8 удара в створ (2-й показатель).

По точности передач (74%) и среднему владению мяча (45%) Украина лишь 18-я на турнире. Однако здесь прослеживается определенная тенденция. ФИФА отмечает, что лучшие команды молодежного ЧМ – Южная Корея и Украина – вышли в финал с владением в 44%. Таким образом они подхватили главный тренд ЧМ-2018, где чемпионская Франция преодолевала плей-офф с таким же процентом.

Украина мало времени проводила в финальной трети поля (15% владения). Подопечные Петракова показали 14-й результат как по среднему количеству вхождений в финальную треть соперника (20% таких вхождений завершались ударами), так и по среднему количеству допущенных вхождений соперника на свою треть.

Отдельной похвалы заслужил обладатель "Золотой перчатки" Андрей Лунин. "Выбор позиции и тайминг Лунина просто впечатляющие", – пишет в отчете ФИФА. Это все на фоне того, что вратари в целом хорошо себя проявили на турнире в Польше. "Плотный оборонительный блок Украины в сочетании с Андреем Луниным сделали ворота команды недоступной целью для соперников", – характеризуют нашу сборную.

Структура сборной Украины не была слишком сжатой – футболисты сохраняли солидные расстояния между собой. По компактности без мяча "сине-желтые" – 21-е на турнире.

При этом наши ребята держали среднюю линию обороны. Последний украинский защитник располагался в 34-35 метрах от ворот – 9-й показатель среди всех команд.

Больше яркой инфографики со статистикой сборной Украины на ЧМ-2019 U-20, а также большое интервью Александра Петракова можно найти непосредственно в материале ФИФА.