"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, Мистер (Хосеп Гвардиола, – прим.), и ваш фантастический штаб за такую ​​замечательную возможность быть маленькой частью такого невероятного клуба. Я даже мечтать не мог, что однажды стану игроком Манчестер Сити, а моим тренером будет Пеп Гвардиола. Это было невозможно даже представить. Это огромная привилегия. Ежедневно я чему-то учился у всех вас.

"Все мы – фанаты Зинченко": Зеленский отреагировал на трансфер хавбека сборной Украины в Арсенал

Я попробую коротко, потому что не хочу забирать ваше время и просто хочу, чтобы вы наслаждались этим ужином, потому что вы его заслужили. Я могу перечислить всех, кому я благодарен, весь персонал. Но вы и так знаете, как я всех вас люблю. Поэтому мой телефон будет всегда включен, 24/7.

Единственная вещь, которую я хотел бы сказать вам всем, это то, чтобы вы продолжали оставаться теми, кто вы сейчас, продолжали и дальше делать то, что вы делаете. И вы обязательно добьетесь того, о чем вы мечтаете. Все вы – фантастические люди. Слава богу, что знаю вас всех лично. И, конечно, я вас всех очень люблю. Вы всегда будете в моем сердце.

Извините, я не могу сдержать слез, потому что это идет изнутри. Я не был готов к этому дню. Но это жизнь, и она продолжается. Хочу еще раз подчеркнуть, что благодарен всем за то, что вы сделали для меня и для моей семьи за все это невероятное время. Спасибо вам большое", – сказал Зинченко.

Напомним, хавбек сборной Украины подписал контракт с Арсеналом на 4 года. Его трансфер обошелся "канонирам" в 35 млн евро.

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра

* Речь на видео с 5:08