“Мы очень дружный коллектив. Трудно выбрать игрока, с которым я ближе всего, но если надо выбрать одного, то это Габриэл Жезус. Я знаю его дольше, чем свою жену! Это шутка, но я действительно знаю его давно!

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Сейчас у нас обоих есть дети, однако из-за наших графиков довольно трудно проводить время вместе семьями. Приятно делиться опытом с игроками разных стран и культур, хотя мы все говорим на одном языке, футбольном языке, который понимает весь мир. Я всегда хотел поехать в Бразилию, поэтому сейчас хорошо иметь друзей через футбол. Я могу расспросить их об этой стране, попросить некоторые советы", – цитирует Зинченко пресс-служба Арсенала.

Напомним, Саша и Габи вместе выступали за Ман Сити, а затем в одно окно перебрались в Арсенал. 26-летний Жезус охотно присоединяется к благотворительным акциям Зинченко в поддержку Украины.

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