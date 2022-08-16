"Он удивительный игрок. Даже когда я играл за Манчестер Сити, я смотрел его матчи. Считаю, что это хорошая конкуренция для каждого из нас.

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Мы будем мотивировать друг друга, а это ключ к успеху. Вот как нам нужно двигаться дальше. Самое важное, что мы оба хотим попробовать помочь команде, насколько можем", – отметил Зинченко в комментарии для Standard Sport.

Микель Артета пока видит Александра Зинченко на позиции левого защитника, которую в прошлом сезоне безальтернативно закрывал Киран Тирни. В обоих матчах текущего розыгрыша АПЛ украинец выходил в стартовом составе, а шотландец менял его во втором тайме.

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