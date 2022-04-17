25-річний українець з'явився у старті вперше з 9 березня і провів на полі усі 90 хвилин, продемонструвавши, м'яко кажучи, не найкращу гру. Після зустрічі Сашко знайшов причину поразки.

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"У першому таймі проти Ліверпуля ми грали не так, як повинні були. Вже по перерві ми змінились і в нас були варіанти. Саме так ми були повинні грати на початку", – сказав Зінченко в коментарі AS.

Нагадаємо, Сіті продовжує боротись за золоті медалі АПЛ, а також трофей Ліги чемпіонів. У найпрестижнішому євротурнірі "містяни" у півфіналі гратимуть з Реалом.

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