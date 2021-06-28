"Как-то мне позвонил Венгер и спросил: "Шандор, что ты знаешь о футболисте Зинченко?".

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Я ответил: "Ничего. Извини, о ком ты говоришь?". Тогда Венгер сказал: "Шандор, ну какой ты агент? Ты в футболе работаешь или где? Я здесь стою на базе и вижу, как в матче Лиги чемпионов U-19 нас "возит" Шахтер, а за них бегает 17-летний мальчик. Скажи, что через две недели он будет у меня играть в первой команде".

У меня даже письмо сохранилось от Венгера по Зинченко. К сожалению, тогда его окружение почему-то повезло его в Россию – в Спартак, ЦСКА, еще куда-то... А закончилось все Уфой", – сказал Варга в комментарии "Матч ТВ".

Напомним, Зинченко выступал за Шахтер до июля 2014 года. После паузы в карьере перешел в Уфу в феврале 2015-го, откуда летом следующего года перебрался в Манчестер Сити.

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