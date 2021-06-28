"Якось мені зателефонував Венгер і запитав: "Шандор, що ти знаєш про футболіста Зінченка?".

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Я відповів: "Нічого. Вибач, про кого ти говориш?". Тоді Венгер сказав: "Шандор, ну який ти агент? Ти в футболі працюєш чи де? Я тут стою на базі і бачу, як в матчі Ліги чемпіонів U-19 нас "возить" Шахтар, а за них бігає 17-річний хлопчина. Скажи, що через два тижні він буде у мене грати в першій команді".

У мене навіть лист зберігся від Венгера щодо Зінченка. На жаль, тоді його оточення чомусь повезло його у Росію – у Спартак, ЦСКА, ще кудись... А закінчилось все Уфою", – сказав Варга у коментарі "Матч ТВ".

Нагадаємо, Зінченко виступав за Шахтар до липня 2014 року. Після паузи в кар'єрі перейшов в Уфу у лютому 2015-го, звідки влітку наступного року перебрався в Манчестер Сіті.

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