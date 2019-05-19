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Зінченко: Мені пощастило ділити роздягальню з Компані протягом двох сезонів

19 травня 16:50 547 Читать на русском
Зінченко: Мені пощастило ділити роздягальню з Компані протягом двох сезонів
Зінченко та Компані / соцмережі

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зворушливо попрощався з капітаном "містян" Венсаном Компані.

"Легенда, приклад, лідер, чемпіон – це все про найкращого капітана в світі. Мені пощастило ділити з ним роздягальню протягом двох сезонів.

Компані офіційно покидає Манчестер Сіті

Спасибі за все, що ти зробив для мене. Бажаю тобі всього найкращого, мій друг. Манчестер Сіті любить тебе більше, ніж ти думаєш", – написав Зінченко в своєму Instagram.

Нагадаємо, ветеран перейшов до Манчестер Сіті в 2008 році й здобув із "містянами" 12 трофеїв, серед них – 4 титули чемпіонів Англії. Саме він феноменальним голом Лестеру наблизив чемпіонство Манчестер Сіті в сезоні 2018/19.

Компані – це диво: 27 травм, 37 невдалих спроб поспіль та перший успіх 12 років потому, або Ліверпуль офіційно проклятий

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Венсан Компані Венсан Компані
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