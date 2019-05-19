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Компани официально покидает Манчестер Сити

19 мая 11:30 351 Читати українською
Компани официально покидает Манчестер Сити
Венсан Компани / фото из соцсетей

Английский Манчестер Сити объявил, что капитан команды Венсан Компани завершил свои выступления в составе "горожан".

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

Последним матчем опытного бельгийца в голубой футболке стал победный финал Кубка Англии против Уотфорда (6:0), сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

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Компани решил завершить 11-летний период выступлений за "горожан". Центрбэк стал частью проекта Сити в августе 2008 года, когда за 8,5 млн евро перешел из немецкого Гамбурга.

Несмотря на частые травмы, Компани стал настоящим лидером команды и на протяжении карьеры на Этихаде 4 раза становился чемпионом Англии, завоевал 2 Кубка Англии, 4 раза триумфовал в Кубке английской лиги, а также выиграл 2 Суперкубка Англии.

В нынешнем сезоне Венсан Компани провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Именно он феноменальным голом Лестеру приблизил чемпионство Манчестер Сити.

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