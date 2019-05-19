Компани официально покидает Манчестер Сити

Английский Манчестер Сити объявил, что капитан команды Венсан Компани завершил свои выступления в составе "горожан".

Последним матчем опытного бельгийца в голубой футболке стал победный финал Кубка Англии против Уотфорда (6:0), сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

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Компани решил завершить 11-летний период выступлений за "горожан". Центрбэк стал частью проекта Сити в августе 2008 года, когда за 8,5 млн евро перешел из немецкого Гамбурга.

Несмотря на частые травмы, Компани стал настоящим лидером команды и на протяжении карьеры на Этихаде 4 раза становился чемпионом Англии, завоевал 2 Кубка Англии, 4 раза триумфовал в Кубке английской лиги, а также выиграл 2 Суперкубка Англии.

В нынешнем сезоне Венсан Компани провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Именно он феноменальным голом Лестеру приблизил чемпионство Манчестер Сити.