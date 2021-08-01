Влада Седан и Александр Зинченко оригинально показали, кто будет их первенцем.

Жена хавбека сборной Украины подготовила небольшой челлендж, после которого Саша мог узнать пол ребенка.

Зинченко вернулся в расположение Манчестер Сити после Евро – легионеру сразу пришлось поднимать тяжелую штангу

Влада на воротах НСК Олимпийский развесила шары, в которых была спрятана краска. Зинченко должен был попасть в один из них, чтобы раскрыть секрет. Мощный удар по центру создал розовое облако – у пары будет девочка!

Напомним, Зинченко женился на Владе в марте этого года, а о беременности жены сообщил в июне.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну