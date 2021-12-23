Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко близок к смене клубной прописки уже этой зимой.

Трабзонспор намерена подписать Ярмоленко в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Юнус Эмре Сель в своем твиттере.

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Отмечается, что наставник "бордово-голубых" Абдулла Авчи лично заинтересован в трансфере украинца. Вест Хэм же стремится избавиться от Ярмоленко, поскольку у него самая высокая зарплата в команде.

Добавим, что Андрей в сезоне 2021/22 забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 16-ти матчах (624 минуты). Его контракт с "молотами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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