"Сине-желтые" снова не смогли преодолеть "проклятие Скуадры Адзурры" и впервые в истории одержать победу над итальянцами.

Накануне сборная Украины завершила сентябрьский цикл отбора на Евро-2024 поражением от сборной Италии (1:2). На дубль Фраттези голом ответил Андрей Ярмоленко, который вернулся в состав после травмы. Как следствие, "сине-желтые" опустились на третью строчку группы С, пропустив вперед итальянцев, у которых еще и матч в запасе.

О причинах очередного фиаско со "Скуадрой Адзуррой", самом слабом месте команды Реброва, а также неожиданных шансах сборной Украины на выход на чемпионат Европы смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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