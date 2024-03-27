Зинченко едва не подрался с полицией после победы над Исландией – видео самоотверженного поступка украинца
Полузащитник Александр Зинченко встал на защиту болельщика, который решил дать волю своим эмоциям после выхода Украины на чемпионат Европы.
Сборная Украины накануне триумфально завершила свой поход за путевкой на Евро-2024, в финальном противостоянии одолев Исландию со счетом 2:1. Полузащитник Арсенала Александр Зинченко вышел во втором тайме, но результативными действиями не отметился.
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Зато лидер "сине-желтых" запомнился ярким эпизодом после финального свистка. Один из болельщиков выбежал на поле стадиона во Вроцлаве и попал в руки охранника.
Зинченко самоотверженно бросился спасать фаната, пытаясь вырвать его из рук полицейского. Видео отчаянного поступка украинца сразу же завирусилось в соцсетях.
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