Полузащитник Александр Зинченко встал на защиту болельщика, который решил дать волю своим эмоциям после выхода Украины на чемпионат Европы.

Сборная Украины накануне триумфально завершила свой поход за путевкой на Евро-2024, в финальном противостоянии одолев Исландию со счетом 2:1. Полузащитник Арсенала Александр Зинченко вышел во втором тайме, но результативными действиями не отметился.

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Зато лидер "сине-желтых" запомнился ярким эпизодом после финального свистка. Один из болельщиков выбежал на поле стадиона во Вроцлаве и попал в руки охранника.

Зинченко самоотверженно бросился спасать фаната, пытаясь вырвать его из рук полицейского. Видео отчаянного поступка украинца сразу же завирусилось в соцсетях.

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