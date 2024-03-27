Испанские гранды искренне радуются успехам своих легионеров, трансферная цена которых после участия в чемпионате Европы может существенно подскочить.

Сборная Украины в финале плей-офф отбора на Евро-2024 одолела Исландию, получив право поехать в Германию на континентальное первенство. Уступая после первого тайма, "сине-желтые" сумели внести коррективы в игру и оформить камбэк благодаря голам Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

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В этом матче сыграли все украинские представители Ла Лиги: Андрей Лунин вышел в старте и провел весь поединок, Романа Яремчука на 72-й минуте заменил Артем Довбик, а один из героев встречи – Виктор Цыганков – покинул поле за 2 минуты до завершения основного времени с голом в своем активе.

После игры Реал, Жирона и Валенсия в соцсетях поздравили своих украинских легионеров с непростой победой и выходом на чемпионат Европы.

Напомним, на Евро-2024, которое продлится с 14 июня по 14 июля 2024 года, Украина будет выступать в группе Е, где будет соревноваться со сборными Бельгии, Румынии и Словакии.

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Artem Dovbyk i Viktor Tsygankov jugaran l’Eurocopa!



Enhorabona, nois! ️?#EURO2024 pic.twitter.com/tFeqVc2hdC — Girona FC (@GironaFC) March 26, 2024