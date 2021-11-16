Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко надеется на помощь чемпионов мира в противостоянии с прямым конкурентом "сине-желтых".

"Мы в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и продемонстрировать зрелищную игру, чтобы получить нужные три очка.

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Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф", – сказал Зинченко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, уже сегодня "сине-желтые" на выезде сойдутся с Боснией и Герцеговиной в решающем поединке квалификации ЧМ-2022. Начало встречи в 21:45. В параллельном матче финны встретятся с немотивированными французами.

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