Півзахисник збірної України Олександр Зінченко сподівається на допомогу чемпіонів світу у протистоянні з прямим конкурентом "синьо-жовтих".

"Ми у будь-якому разі приїхали за перемогою, у нас нічого не змінюється. Але турнірна таблиця зобов'язує нас вичавити весь свій максимум і продемонструвати видовищну гру, аби здобути потрібні три очки.

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Сподіватимемося, що збірна Франції обіграє Фінляндію, а ми зможемо пройти у плей-офф", – сказав Зінченко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже сьогодні "синьо-жовті" на виїзді зійдуться з Боснією і Герцеговиною у вирішальному поєдинку кваліфікації ЧС-2022. Початок зустрічі о 21:45. У паралельному матчі фіни зустрінуться з немотивованими французами.

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